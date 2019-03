Ciaspolando Verso Sud: Angelo Schiavone e Danila Pezzolla vincono l’edizione 2019

Si è conclusa la sesta edizione di Ciaspolando Verso Sud, l’unica gara non competitiva con le ciaspole (racchette da neve) del Sud Italia organizzata nel Parco Nazionale del Pollino, in località Piano Visitone di Viggianello, domenica 3 Marzo.

La manifestazione voluta da Infopollino Centro Escursioni e Asd Pollino Discovery, prevista per domenica 24 febbraio, è stata rinviata a domenica 3 marzo a causa del forte vento e della tempesta di neve abbattutasi sulla zona nel week-end scorso.

Nonostante il cambio data, circa 100 persone hanno scelto di partecipare all'evento, soprattutto tante famiglie con bambini che hanno optato per la ciaspolata turistica accompagnati dalle guide. I protagonisti della gara sono stati gli atleti che hanno gareggiato. Ecco i nomi dei primi tre classificati della categoria maschile: 1 Classificato Angelo Schiavone; 2 Classificato Francesco Antonio Bruno; 3 Classificato Pietro Carlomagno.

Per la categoria femminile invece: 1 Classificata Danila Pezzolla; 2 Classificata Germana Sblendorio; 3 Classificata Rosa Luchena.

Ai primi 3 classificati, sia maschili che femminili, premi come week-end nelle strutture ricettive del Pollino, pranzi e cene in agriturismi, ticket per attività di acquatrekking.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita dell’evento e si metteranno a lavoro già per la settima edizione di Ciaspolando Verso Sud 2020.