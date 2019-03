Volley. Sconfitta romana per Lamezia, che saluta la serie A2

La Conad Lamezia saluta la Serie A2. La sconfitta in casa di Roma sancisce la retrocessione dei giallorossi in Serie A3 con 4 giornate d’anticipo sulla conclusione della stagione regolare.

Domenica prossima i giallorossi osserveranno infatti un turno di riposo e nelle ultime 3 gare recuperare 9 punti su Roma che dovrà invece giocarne ancora 4 gare diventa pura fantasia.

Il primo criterio discriminante in caso di arrivo a pari punti non sono gli scontri diretti bensì il numero di vittorie totali, al momento 6 per i laziali, 3 per i lametini.

In casa di Lasko e soci gli uomini di Rigano, che schiera Butera e Bruno in banda, Negron e Bigarelli in diagonale di posto 2, Aprile e Bizzotto al centro e Zito libero, cedono i primi due set (male soprattutto il primo) salvo poi ritrovare slancio nel terzo (ottima la prova offerta dalla squadra nel parziale). Anche il quarto è giocato a buoni livelli fino ai punti finali decisi dal turno in battuta di Loreto. Si rivede anche se solo in panchina Fantini, tornerà a regime dopo il turno di riposo della prossima settimana.

Un ace di Bigarelli segna il primo break della gara con Conad che passa avanti 5-8 salvo poi farsi rimontare e staccare 10-8. Roma spinge ancora, approfittando dei tanti errori gratuiti commessi dai giallorossi lametini (soprattutto in battuta) e incrementa il proprio vantaggio 18-12 grazie a due aces consecutivi di Lasko. È il break che permette ai padroni di casa di chiudere in scioltezza il primo set 25-18 con un diagonale di Zappoli.

Subito in salita l’avvio di secondo set con Roma avanti 5-0 grazie al proficuo turno in battuta di Rau. Poi arrivano però anche gli aces di Bizzotto prima, di Negron poi e di Bigarelli a poca distanza a riportare in scia la Conad 9-8. Lasko e compagni allungano nuovamente 12-8 e Rigano decide di mettere dentro Alfieri al posto di Negron.

La mossa dà i suoi frutti ed è proprio un muro del numero 4 su Rossi a riportare in parità la contesa 12-12. Si procede punto a punto fino al 20-20 quando poi Loreto, subentrato a Rossi in battuta trova l’ace fortunato con l’aiuto della rete. È il punto che cambia l’inerzia del match, Loreto continua a battere a fil di nastro, la Conad fa fatica a imbastire azioni degne di nota e il set si chiude 25-21.

Nel terzo set resta in campo Alfieri al palleggio e c’è Ingrosso per Bruno in banda. I giallorossi di Rigano partono bene e grazie a due muri consecutivi di Bizzotto e ad uno slash di Alfieri staccano Roma di tre lunghezze 6-9. Gioca bene ora la Conad, puntuale a muro, attenta in difesa e pungente in battuta. Il divario aumenta fino al +5 8-13. Due muri consecutivi dei laziali rimettono in scia Roma 11-13.

La rimonta dei padroni di casa la porta a termine Lasko con il punto del 17-17. Con Bizzotto al servizio la Conad rimette però la freccia e va avanti di 4 17-21. È poi il turno al servizio di Alfieri a chiudere i conti 18-25 con i gli attacchi vincenti di Bigarelli e Ingrosso e la doppia fischiata al palleggio a Sperotto.

Assetto confermato rispetto al set precedente nel quarto parziale. Alfieri palleggia e in banda c’è ancora Ingrosso. Dopo un avvio tirato ed equilibrato è Bigarelli a suonare la carica e permettere ai suoi di staccare gli avversari 10-14. Arrivano però i due aces di Sperotto (il primo a dire il vero è uno smash di Rau sulla ricezione lunga di Zito) a rimettere in gioco Roma 13-14.

Una palla dubbia (c’è o non c’è il tocco in difesa di Butera) e un ace di Alfieri valgono il nuovo allungo della Conad 14-19. La gara adesso è davvero bella e trascinata dal suo pubblico e da Lasko in formato top Roma si riporta a contatto 18-19, per poi portare a termine il sorpasso ancora con Loreto al servizio che chiude il match sul 25-21con un nuovo ace.

IL TABELLINO

Roma Volley 3 - Conad Lamezia 1

(25-18, 25-21, 18-25, 25-21)

Durata set: 22’-28’-26’-32’ Totale: 1h48’

Roma Volley: Sperotto 3, Lasko 25, Antonucci 6, Rau 12, Zappoli 7, Rossi 9, Rizzi lib. 1 (68% positiva-41% perfetta), Titta lib.2, Loreto 2, Genna 1, Borraccino 1. Non entrati: Paolucci. Allenatore: Mauro Budani. Ace: 7, battute sbagliate: 13, muri: 11, Ricezione: pos 53%, perf. 33%, Attacco: 51%

Conad Lamezia: Negron 1, Bigarelli 20, Bizzotto 7, Aprile 7, Bruno 4, Butera 4, Zito lib.(70% positiva- 30% perfetta), Ingrosso 9, De Santis, Alfieri 4, Anselmi. Non entrati: Fantini. Allenatore: Gianpietro Rigano. Ace: 7, battute sbagliate: 13, muri: 6, Ricezione: pos. 51%, perf. 32%, Attacco: 42%

Arbitri: Pierpaolo Di Bari, Roberto Guarneri