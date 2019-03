Stava utilizzando una motozappa in un terreno agricolo quando, per cause in corso d’accertamento, ne avrebbe perso il controllo e una gamba gli sarebbe rimasta impigliata tra le lame, venendo tranciata.

È accaduto oggi a Castrovillari dove la vittima, che ha perso l’arto, è stata soccorsa e portata nell’ospedale di Cosenza con un elisoccorso intervenuto sul posto insieme a carabinieri e vigili del fuoco.