Controlli alla movida lametina, due denunce: ritrovata auto rubata

Si è concluso alle prime luci del mattino un servizio sul territorio operato dai Carabinieri di Lamezia Terme nel centro cittadino in occasione dei festeggiamenti di carnevale.

Intensi i controlli della “movida”, che hanno interessato l’area compresa fra Corso Numistrano e Piazza Mercato Vecchio.

I militari della città della Piana hanno così identificato decine di persone e controllato numerosi veicoli. Due le persone che sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Salate anche le contravvenzioni nei confronti dei gestori di alcuni locali di intrattenimento per l’inosservanza dell’ordinanza sindacale che impone l’orario di interruzione della musica all’una.

Intorno alle 6 del mattino, invece, i carabinieri si sono imbattuti in un’autovettura che sfrecciava ad alta velocità. Ne è scaturito un breve inseguimento, conclusosi quando gli occupanti del mezzo hanno abbandonato il veicolo dandosi alla fuga a piedi per i campi.

L’autovettura è risultata rubata e al suo interno è stata trovata della costosa attrezzatura da lavoro portata via poco prima da un negozio di Lamezia Terme. Auto e refurtiva sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari.