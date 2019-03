Primarie Pd, seggi aperti: alto afflusso di votanti, tutti in fila per il segretario

I seggi allestiti in Calabria per le primarie del Partito democratico si sono aperti regolarmente (si vota fino alle 8 di stasera) e già in tutta la regione i dati sull’afflusso stanno facendo registrare numeri consistenti. Addirittura in alcuni dei seggi è stato necessario fare la fila.

La città in cui è stato allestito il più alto numero di gazebo è quella di Reggio Calabria, con quindici. A Catanzaro i seggi sono invece cinque ed a Cosenza tre.

Nella nostra regione saranno eletti 25 delegati per l’assemblea nazionale, su quasi un centinaio di candidati locali suddivisi in quattro collegi: quelli di Cosenza città, Cosenza provincia, Catanzaro-Crotone e Reggio Calabria-Vibo Valentia.

Tra i militanti calabresi del Pd c’è particolare attesa per l’esito delle Primarie (in lizza i candidati Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti) anche per gli sviluppi che ne potranno conseguire per la situazione del partito in regione, commissariato dal gennaio scorso dopo che è scaduto il mandato del segretario regionale, Ernesto Magorno.