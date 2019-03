Rossano, ritorna il Carnevale

Ritorna il Carnevale a Rossano, dal 3 al 5 marzo, grazie alla piena sinergia tra comune e diverse Associazioni del territorio (Comitato Frasso-Amarelli, Pro Loco Rossano e Comitato di Viale Michelangelo). Sfileranno, per l’occasione, 10 carri allegorici. Si inizia domenica 3 febbraio, dapprima, nel centro storico bizantino e, successivamente, allo Scalo cittadino. Alle ore 10, raduno nel piazzale “Traforo” in Rossano centro, dove partirà la sfilata organizzata dai plessi G. Rizzo e San Domenico che fanno parte dell’Istituto Comprensivo Rossano 1, ma anche dalla scuola paritaria del Sacro Cuore.

Il corteo si concluderà nella centralissima Piazza Steri dove i ragazzi reciteranno filastrocche e poesie. In seguito, poi, si darà vita ad un trenino, tutti insieme, con l’animazione di “BIDIDI BODIDI BÙ”. Nel pomeriggio la festa si sposterà allo Scalo cittadino con la sfilata dei carri allegorici che partiranno, alle ore 15, dal Viale dei Normanni. Questi percorreranno Via Margherita, Via Nazionale, Via Sibari per arrivare, poi, in Viale Michelangelo dove la Pro Loco di Paludi, per l’occasione, distribuirà le tradizionali chiacchiere. Il corteo sarà animato dalle Majorette di Longobucco e dagli sbandieratori e musici di Bisignano.

Lunedì 4 marzo, dalle 17 alle 18:30, festa in maschera per bambini fino a 12 anni presso il Palazzetto dello Sport dell'Oratorio dei Padri Giuseppini del Murialdo. Martedì grasso, alle 15, partirà la sfilata dei carri allegorici da Viale dei Normanni fino a Viale Michelangelo dove si darà vita ad uno spettacolo live, presentato da Rosario Lullo e Beatrice Pometti, con l’esibizione degli allievi dell’Accademia di Formazione Musicale “7 Note” di Bina Viscovo e Giuseppe Praino, il “Ritmo del Successo” di Francesca Lefosse e Sonia De Simone, gli istruttori di danze caraibiche: Lorenzo Santoro e Tanya Belvedere, il gruppo di danza di Longobucco “Nivule Art Dance” diretto da Giovanna Ioele, il CSMA del Maestro Rosario Lullo, le scuole cittadine G. Rizzo, Sacro Cuore, S. Domenico e l’Istituto Comprensivo “A. Amarelli”.

Tre giorni, dunque, all’insegna dell’allegria e del divertimento nella Città del Codex. I cittadini del luogo e dell’intero territorio, insieme ai propri bambini, sono invitati a partecipare ai tre appuntamenti in città per trascorrere momenti di gioia e di grande svago.