Droga: nascondono cocaina e marijuana in un cespuglio, 2 arresti

La Polizia di Reggio Calabria, nella serata di ieri ha arrestato due reggini, di 35 e 53 anni, finiti in manette per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due arrestati, sono stati notati dal personale della Polizia di Stato mentre, a bordo di un’auto, nel quartiere Arangea, avevano appena lasciato qualcosa in un cespuglio.

Gli Agenti delle Volanti hanno atteso il ritorno dei due uomini nei pressi del nascondiglio e, dopo averli fermati e perquisiti, li hanno trovati in possesso di 14 grammi di cocaina, già suddivisi in 8 involucri ed una busta in plastica contenente 9 involucri di marijuana, per un peso di 44,65 grammi, nonché un bilancino di precisione e la somma di 338 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

All’interno dell’abitazione degli arrestati, in uno scatolo di scarpe, è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 955 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.