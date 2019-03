Viabilità: frane tra Bagnara e Scilla, riunione in Prefettura

Convocata dal Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, una riunione di Protezione Civile per fare il punto della situazione sulle criticità della S.S.18, principalmente nel tratto tra il Comune di Bagnara e il Comune di Scilla, interessata da numerosi eventi franosi.

Nel corso della riunione Anas ha comunicato che sono in corso le procedure per la prossima installazione di reti paramassi e la manutenzione di quelle esistenti, al fine di mettere in sicurezza i costoni che sovrastano detta arteria.

A breve - comunica la Prefettura - sarà convocato un altro incontro con la partecipazione anche dei rappresentanti di Anas Autostrade e di RFI, per verificare lo stato dei sottopassi ferroviari, alcuni dei quali presentano delle criticità per la presenza di detriti.

All’incontro hanno partecipato i Rappresentanti dei Comuni di Bagnara Calabra e Scilla, della Città Metropolitana e di Anas Viabilità.