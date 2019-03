Abusivismo in pieno Parco Naturale, scatta sequestro e denuncia

Senza alcuna autorizzazione aveva costruito due manufatti in muratura ed una tettoia in legno, in un’area che è tra l’altro sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico ambientale, oltre inserita nel Parco Naturale Regionale delle Serre.

A scoprire il tutto sono stati i Carabinieri Forestale di Serra San Bruno, nel vibonese, durante un controllo effettuato in località “Ombrellino” del comune del vibonese. Ne è così scattata la denuncia presunto responsabile dell’abuso.

Si tratta in pratica della realizzazione di un manufatto principale adibito a capanno agricolo della superficie di circa 170 mq. e del valore di mercato stimato in circa 30mila euro.

Quanto sono arrivati i militari erano in corso dei lavori per la costruirne un altro, di quasi 20 mq., da utilizzare invece come ricovero per animali. Entrambe le costruzioni state sequestrate.