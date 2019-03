Rocca di Neto, scivola in un precipizio di 15 metri. 86enne salvato dai carabinieri

È scivolato in un precipizio di 15 metri ed è stato tratto in salvo dai carabinieri di Rocca di Neto. I militari sono infatti intervenuti in via Botte, della popolosa cittadina del crotonese, dove era stato segnalato un 86enne del luogo che cause ancora in corso di accertamento era finito nel dirupo.

I carabinieri, con l’aiuto del personale sanitario arrivato sul luogo, sono riusciti non con poca difficoltà a trarre in salvo il malcapitato, subito trasportato presso l’ospedale civile di Crotone per essere sottoposto ad accertamenti medici.