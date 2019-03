Strade abusive a Casali del Manco e Montalto: denunce e sanzioni a committenti e esecutori

Aveva realizzato una strada sterrata di 200 metri ma senza le dovute autorizzazioni. Per questo motivo un uomo di Casali del Manco è stato denunciato dai Carabinieri Forestale di Spezzano della Sila.

Durante un controllo, i militari sono giunti in località "Acquacoperta" del Comune di Casali del Manco ed hanno accertato che la ditta, al fine di poter accedere ed effettuare dei lavori su un traliccio, aveva attraverso un mezzo meccanico effettuato tali lavori su di un terreno vincolato a rischio frana "R1" e senza alcuna autorizzazione del proprietario. Oltre alla denuncia è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa.

Stessa opera è stata scoperta anche dai Carabinieri Forestale di Montalto. I militari sono infatti intervenuti in località "Rovezzi" ponendo sotto sequestro una pista di esbosco lunga oltre 70 metri e larga 3 realizzata in area boscata in difformità a quanto invece previsto nel progetto esecutivo di taglio, area questa di proprietà di un ente ecclesiastico. Per tale attività i militari hanno denunciato all'autorità giudiziaria tre persone.

Il titolare della ditta boschiva, impresa esecutrice dei lavori boschivi incaricata, la ditta sub affidataria che si occupava dello smacchio del legname e la ditta esecutrice dei lavori trovata al momento del controllo sul cantiere.

Controllo che ha fatto emergere come i lavori abbiano modificato lo stato dei luoghi ed alterato il regime idrogeologico del territorio in quanto realizzati in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica ambientale prevista.