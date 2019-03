Realizza muro in area a rischio, una denuncia a Santa Severina

I carabinieri della forestale hanno denunciato un uomo che aveva realizzato un muro in calcestruzzo armato ad Altilia di Santa Severina, in un’area a rischio di frana e dove non è consentita alcuna forma di nuova edificazione.

Il sequestro, eseguito dai militari appena qualche giorno fa, è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria.

I forestale sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata nei giorni scorsi alla centrale operativa. Hanno così scoperto che diversamente da quanto consentito era stato recentemente realizzato, in un’area privata, il muro in calcestruzzo armato alto oltre 3 metri, a sostegno di un terrapieno prospiciente un dirupo.

L’area era censita dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) come a rischio di frana R4, dove non sono consentiti gli interventi di nuova edificazione.

Il committente dell’opera, un imprenditore del luogo di 55 anni, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione delle norme edilizie. Il manufatto è stato posto sotto sequestro nell’immediatezza dell’accertamento.

Gli inquirenti stanno valutando l’eventuale integrazione di altri reati in relazione alla costruzione del muro che ha interessato, per una lunghezza di circa 30 m, una pendice franosa, incrementando i carichi esistenti con la realizzazione di un terrapieno.