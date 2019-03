Sorgiovanni (M5S): sindaco pontifica sulla bonifica ma non risponde alle domande

Ilario Sorgiovanni

Il sindaco Ugo Pugliese “come al solito, ha sfoggiato, la sua visione unilaterale e limitata della questione, senza rispondere nel merito ai dubbi ed alle domande espresse dai cittadini e dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle”.

È perentorio il giudizio del consigliere comunale di Crotone dei 5 Stelle Ilario Sorgiovanni a margine della riunione della 5a Commissione tenutasi ieri sera, giovedì 28 febbraio, per discutere dell’annosa questione della bonifica nel capoluogo pitagorico e che, vista anche la nutrita partecipazione dei cittadini, si è tenuta nella sala consiliare.

Sorgiovanni rinfaccia al primo cittadino, e nello specifico, di aver “dribblato domande scomode riguardanti la futura destinazione urbanistica delle aree messe in sicurezza permanente, le riserve di Arpacal e Ispra espresse in passato nella conferenza di pianificazione e la mancata convocazione di un'assemblea pubblica, come richiesto da una petizione sottoscritta da 730 cittadini”.

Per il pentastellato sarebbe “quantomeno discutibile la presenza odierna di Eni-Syndial nel teatro cittadino, con uno spettacolo teatrale intitolato ‘Il Patto che ti salva la vita’, per promuovere in modo fuorviante la sicurezza sul lavoro di fronte ad una platea di giovani studenti”.

Proprio l'Eni che con la bonifica e le trivellazioni nello Ionio, per Sorgiovanni “ha le sue belle responsabilità per i problemi ambientali di Crotone! Il Sindaco, per uscire dall'impasse in cui si era cacciato, ha pensato bene, con un motivo pretestuoso, di allontanarsi dal dibattito che si stava giustamente accendendo in modo costruttivo”.