Scontro frontale su rettilineo a Lamezia: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un brutto incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi sul rettilineo di via Martiri di Nassiriya a Lamezia Terme.

Due le auto coinvolte, una Mercedes classe B ed una Ford Fiesta, che per cause ancora sconosciute si sono scontrate. Nel frontale sono rimasti incastrati nell’abitacolo i passeggeri della Ford che una volta estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale.

Anche la passeggera a bordo della Mercedes ha riportato ferite per cui si è reso necessario il trasferimento nel nosocomio cittadino.

Intervenuti sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza le vetture.