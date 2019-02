Pallamano: i pitagorici affrontano la Gymnica Sveva, si gioca domani

Si gioca. Dopo un iniziale spostamento, la partita di sabato pomeriggio che la Pallamano Crotone dovrà giocare sul campo della Gymnica Sveva, si svolgerà regolarmente così come da calendario.

La società pugliese inizialmente aveva chiesto di posticipare l’incontro salvo poi tornare sui suoi passi. Dunque la partita si giocherà sabato alle ore 17. La cosa non ha fatto certo piacere al tecnico pitagorico Antonio Cusato che alla luce dello spostamento aveva impostato la settimana di allenamenti in maniera diversa visto che la sua squadra non avrebbe dovuto giocare nel fine settimana. Cambio di programma in corsa dunque per la Pallamano Crotone che però non si perde d’animo e accetta di buon grado il cambiamento. Cambiamenti a parte la squadra non vede l’ora invece di giocare perché vuole riprendersi ciò che ha lasciato in casa nella partita di andata.

Non è stata una grande prestazione quella dei rossoblù e la Gymnica Sveva da squadra esperta ne ha saputo approfittare sbancando meritatamente il Palakrò. Una sconfitta che per certi versi ha segnato la squadra e che ha insegnato, ma che comunque va sempre vendicata.

Semplice? Assolutamente no, anzi sarà molto difficile conquistare la vittoria, ma il Crotone ci proverà, con tutte le sue forze. Non sarà semplice perché i valori delle due squadre sono molto simili, entrambe giocano una buona pallamano e possono fare affidamento su qualche elemento di spicco capace di spaccare in due la partita. Anche se gli avversari non lo permetteranno la Pallamano Crotone chiederà strada per poter continuare sul suo percorso di crescita e per continuare a stupire. La squadra sta giocando una buona pallamano e sta ottenendo risultati discreti, ha bisogno di qualche colpaccio in più in trasferta per farli diventare ottimi. I giocatori Gymnica sveva ovviamente la pensano diversamente e faranno di tutto invece per far saltare i progetti della Pallamano Crotone.