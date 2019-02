Rende. Le dichiarazioni di Manna dopo il Consiglio comunale

“Ieri è stata scritta una pagina molto importante per la Città di Rende. Voglio ringraziare tutti quei consiglieri comunali che hanno votato un provvedimento tecnico per non fare assumere altri debiti e impegni finanziari gravosi nei confronti della città.”

Così Marcello Manna all’indomani del cosiglio comunale. “Il voto era importante proprio per questo motivo. Un sentito grazie quindi al presidente del consiglio comunale Mario Rausa, ai consiglieri comunali, Marco Greco, Gaetano Morrone, Rosaria Pupo, Saverio Marasco, Nella Fanello, Rachele Cava, Eugenio Aceto, Barbara Blasi, Franchino De Rango, Pasquale Verre e Antonello Elia".

"Ricordo - prosegue la nota del primo cittadino - che ogni singolo consigliere comunale che ha votato il punto all’ordine del giorno non ha votato per l’amministrazione Manna, ma ha votato solo e unicamente per la Città. Dall’altra parte, il consigliere comunale dei Cinque Stelle Domenico Miceli, I consiglieri comunali gentiliani e principiani: Mario Bartucci, Serena Russo, Enrico Monaco, Annarita Pulicani, Mario Bruno, Alessandro De Rango, Carlo Scola, Franco Beltrano e i consiglieri comunali in cerca di casa politica, Carlo Petrassi e Massimiliano De Rose, hanno invece votato contro la città. Ripeto, il loro voto è stato solo e unicamente un voto contro la Città di Rende".

"Un grazie particolare al senso di responsabilità che ha dimostrato il consigliere comunale Antonello Elia. Ringrazio lui e ringrazio, ancora una volta, tutti gli altri consiglieri comunali su citati a nome di tutta la città".