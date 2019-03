Coldiretti, a Rosena il convegno del comparto agrumicolo

“Una campagna agrumicola ormai alle battute finali che è stata negativa sotto tutti i fronti con le imprese in affanno – sottolinea con decisione il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – e per un mix di situazioni (calamità, prezzi bassi, invasioni di agrumi importati dall’estero ecc.) i conti non tornano e gli agricoltori non coprono nemmeno i costi di produzione . La sproporzione aggiunge - è clamorosa: per ogni euro speso dal consumatore in clementine fresche - soltanto 12/20 centesimi finiscono nelle mani di chi ha coltivato la terra e raccolto i frutti: così non può essere”!