Spiagge sicure: finanziamenti in arrivo per 10 comuni Calabria

Ammontano a 42mila euro i fondi per 10 comuni calabresi beneficiari del progetto “Spiagge sicure 2019”. I fondi serviranno per essere investiti per l'assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, per il pagamento degli straordinari, per l'acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione.

In Calabria saranno coinvolti i Comuni di Corigliano Calabro, Praia a Mare e Scalea in provincia di Cosenza; Cutro e Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone; Parghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea e Zambrone in provincia di Vibo Valentia.