Al Premier Conte un riconoscimento della Fitp realizzato da Michele Affidato

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, l’incontro ufficiale tra i dirigenti nazionali della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Da sempre la Federazione Italiana Tradizioni Popolari è impegnata nella promozione di una serie di progetti legati alle tradizioni ed alla valorizzazione della musica popolare. Diversi i temi trattati durante il cordiale e piacevole incontro con il Premier, tanti i progetti che la Federazione intende promuovere a circuito nazionale.

Per la Fitp erano presenti, tra i vari dirigenti nazionali, il Presidente Regionale della Calabria Marcello Perrone e i tre dirigenti nazionali calabresi Gerardo Bonifati, Franco Fedele e Franco Megna. Ospite anche il maestro orafo Michele Affidato, entrato a far parte della Federazione che, per l’occasione, su richiesta del Presidente nazionale Benito Ripoli, ha realizzato un’opera consegnata direttamente nelle mani del Premier, che ha molto apprezzato: una base in cristallo che sorregge una pietra di “agata da geode”, nella quale è stato inserito un bassorilievo in argento con il logo della Federazione dipinto con smalti a fuoco.

"La tessera della Federazione Italiana tradizioni popolari - commenta Michele Affidato - ha un significato molto particolare per me, visto che si tratta di una federazione che da sempre valorizza un aspetto fondamentale della cultura: la tradizione, in ogni suo aspetto. Con il nostro lavoro siamo alla costante ricerca del bello, quella stessa bellezza che la tradizione custodisce gelosamente e che, attraverso il lavoro di Federazioni come la Fitp, creano concrete possibilità di crescita e sviluppo".