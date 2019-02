Francesco De Gregori & Orchestra apriranno la nuova edizione della Summer Arena a Soverato

Francesco De Gregori aprirà la nuova edizione della Summer Arena a Soverato. L’area ideata e gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese riparte quindi alla grande per un quarto anno all’insegna, come di consueto, dei grandi eventi dal vivo. Francesco De Gregori in questi giorni è impegnato con “Off the record”, una serie di concerti che lo vedrà esibirsi sul palco del Teatro Garbatella di Roma, insieme alla sua band, fino al 27 marzo.

In estate invece Francesco De Gregori andrà in giro per l’Italia accompagnato da una grande orchestra in un tour che dichiaratamente si propone di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi. L’orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

Il tour “De Gregori & Orchestra – Greatest hits live” debutterà l’11 e il 12 giugno a Roma nella splendida cornice delle Terme di Caracalla, per poi approdare su alcuni tra i maggiori palcoscenici d’Italia, dal Teatro Antico di Taormina, al Lucca Summer Festival, passando per la Summer Arena, appunto, e finendo con l’Arena di Verona. Una conferma ulteriore dell’ottimo lavoro svolto da Senese e dalla Esse Emme Musica, che vede inserita la location soveratese tra le più prestigiose per gli spettacoli dal vivo d’Italia.