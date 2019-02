Taglio e ricettazione. Uomo di 37 anni finisce in manette

I carabinieri hanno denunciato un uomo, che nonostante i domiciliari per altri reati, è stato accusato di ricettazione di legna ricavata dall’abbattimento illegale e dal furto di alberi avvenuto in località Monte Giove del territorio di Mesoraca. La legna è stata recuperata e restituita all’Amministrazione comunale proprietaria del bosco.

Nel corso di un controllo, avviato alle prime luci dell’alba in località Monte Giove, i carabinieri forestali hanno localizzato l’area dove erano stati abbattuti e rubati 13 cerri, alberi del genere delle querce. Le impronte lasciate dai battistrada dell’automezzo che verosimilmente aveva effettuato il trasporto, insieme ad altre informazioni vagliate attentamente dai militari intervenuti, hanno consentito di localizzare un’abitazione in cui è stata ritrovata tutta la legna trafugata.

A seguito degli accertamenti condotti con i carabinieri di Mesoraca è stato individuato l’uomo proprietario della casa in cui è stata trovata la refurtiva. Si tratta di 37enne di Mesoraca, ai domiciliari per altri reati. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per il possesso della legna derivante dal furto. Tutta la refurtiva recuperata, oltre dieci metri steri di legna per un valore commerciale presumibile di 1.250 € è stata consegnata all’Amministrazione comunale di Mesoraca, proprietaria dell’area boschiva.