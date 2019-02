Attimi di paura nella notte: incendio divampa in casa da una stufa, evacuato lo stabile

Un incendio, divampato nella notte scorsa in un’abitazione in via Mottola D'Amato, nella zona nord di Catanzaro, ha costretto i vigili del fuoco del comando provinciale ad evacuare un’intera palazzina di cinque piani.

Le fiamme si sarebbero sviluppate accidentalmente da una stufa alogena che era vicina ad un divano, nel soggiorno dell’appartamento; da qui si sono poi propagate ad un’abitazione al secondo piano con il fumo che ha invaso il vano scale e gli appartamenti ai piani superiori.

Da qui la necessità di evacuare lo stabile almeno fino al termine delle operazioni di spegnimento e al ripristino delle condizioni di sicurezza, facendo arieggiare i locali.

Nel momento in cui è divampata l'incendio nella casa interessata erano presenti il proprietario e la nipote che si sono fortunatamente accorti di quanto stesse accadendo e sono usciti immediatamente. Attimi di paura tra i residenti della palazzina, ma non si sono registrati problemi per le persone presenti.

In via precauzionale i pompieri hanno interdetto l’appartamento dove si è sviluppato il rogo ed un vano dell'abitazione che si trova al piano sovrastante, in attesa di altre ed approfondite verifiche tecniche.

Per coordinare le operazioni di spegnimento e per le successive verifiche, era presente il funzionario dei Vvff Massimo Conforti.