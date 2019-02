Tentato furto con scasso nell’acquedotto dell’Abatemarco, indagini

Tentato furto con scasso presso l'impianto dell'acquedotto Abatemarco. Ignoti hanno divelto il cancello d'ingresso entrando all’interno dopo aver aperto le porte di accesso alla galleria Mula, lato Verbicaro, nel comune di San Donato di Ninea.

La scoperta è avvenuta questa mattina da parte delle squadre di manutenzione della Sorical che hanno segnalato la vicenda ai vertici aziendali e presentato denuncia ai Carabinieri di Cosenza.

I ladri hanno tentato di portare via delle attrezzature e hanno manomesso macchinari elettrici. L'erogazione dell'acqua non ha subito alcuna interruzione. Sono in corso le indagini da parte dei militari.