Mercati interazionali imprese e investitori asiatici: Won Suk alla Cciaa di Catanzaro

“Utile e proficua” Mr. Km Won Suk ha definito così, con due semplici parole, la giornata di incontri con le imprese locali che hanno aderito all’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua azienda speciale PromoCatanzaro, finalizzata a promuovere nuovi canali di internazionalizzazione.

L’iniziativa ha visto partecipare imprese locali di diversi settori, dalla logistica alle costruzioni, dall’enogastronomia, alla nautica e ai servizi alle imprese:

“È stato un incontro eccellente – ha spiegato Won al termine della giornata. È un vero peccato che finora, le aziende che ho conosciuto oggi, non abbiano avuto modo di approcciarsi sui mercati asiatici. Spero di poterle aiutare ad espandersi anche grazie all’aiuto del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi. Credo che la Calabria sia capace di offrire una vasta gamma di prodotti, tutti di alta qualità: su questi presupposti credo ci sia la possibilità di avviare partnership commerciali”.

“La visita di mr. Won, oggi, è per me motivo di orgoglio perché le aziende che hanno partecipato all’incontro hanno dimostrato di essere pronte ad affrontare i mercati internazionali con qualità, capacità e competenze specifiche – ha detto Daniele Rossi. Ringrazio mr. Won soprattutto per l’attenzione dimostrata alle aziende e per aver illustrato nei particolari alcuni aspetti normativi relativi ai mercati asiatici. Anche questo, infatti, è un aspetto che merita particolare considerazione quando un’azienda si trova a voler affrontare il tema dell’export e dell’internazionalizzazione”.

Soddisfatto anche Francesco Chirillo, presidente di PromoCatanzaro: “oggi abbiamo aggiunto un altro tassello alla strategia che abbiamo avviato affinché si possano esportare i prodotti locali verso mercati internazionali. Abbiamo all’attivo tante altre iniziative in questo senso, come ad esempio la partecipazione alla fiera Food & Hotel di Seul a maggio prossimo. Crediamo fortemente nelle potenzialità delle nostre aziende e stiamo cercando di costruire canali concreti affinché queste potenzialità possano esprimersi al meglio”.