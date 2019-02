Nascondeva hashish in camera da letto, arrestato giovane pusher

I Carabinieri di Cosenza hanno tratto in arresto B.F., 20enne incensurato cosentino, che, nell’ambito di un controllo domiciliare, lunedì scorso è stato trovato in possesso di hashish.

Ad insospettire i militari un borsone nascosto in un armadio della camera da letto, una volta aperta la tracolla, vi erano ben 35 grammi di hashish, suddivisi in dieci involucri trasparenti in cellophane, materiale da taglio e confezionamento della sostanza ed un bilancino di precisione. Il tutto debitamente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato.

Il giovane, terminati gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Cosenza.

I Carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Cosenza altri 12 assuntori di sostanze stupefacenti.