Sicurezza: controlli della Gdf sulla qualità dei prodotti nei negozi cinesi

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza in alcune attività commerciali cinesi del territorio vibonese. Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti i prodotti carnevaleschi come vestiti, maschere, giocattoli e bombolette spray.

Sotto la lente, in particolare, anche un negozio cinese all’interno del centro “Vibo Center”, dove è stata verificata la regolarità contrattuale dei dipendenti e dove fiamme gialle hanno scoperto un lavoratore in nero. Il titolare dell’attività (difeso dagli avvocati Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato) è stato quindi sanzionato.

I finanzieri hanno dunque verificato la regolarità dei prodotti, oltre che i contratti sui dipendenti, nei diversi negozi cinesi ubicati all’interno del centro commerciale “Vibo Center” ma anche a “Le Cicale”, sempre nel capoluoco, e al parco commerciale “La Rocca” di Maierato.

Proprio in questi giorni che precedono il Carnevale il Comando provinciale della Guardia di finanza ha deciso di intensificare i servizi in materia di sicurezza, controllando i vari prodotti esposti sugli scaffali dei negozi per verificare i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti a tutela dei consumatori, soprattutto dei più piccoli.