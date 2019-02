Minò (Flag): “pioggia di fondi europei per il settore della pesca, firmata convenzione”

"Sono in arrivo per Trebisacce 1 milione di euro per l’ammodernamento e l’allungamento del pontile; Crosia 75 mila euro per la realizzazione di uno scalo di alaggio per le imbarcazioni, questi, sono solo alcuni dei progetti finanziati nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020. Firmate le convenzioni con la Regione Calabria".

È quanto fa sapere il Presidente del Flag i Borghi marinari dello Jonio, Cataldo Minò esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti sia da parte delle istituzioni che dei privati.

"Le campagne di comunicazione e gli incontri informativi che continuiamo a promuovere su tutto il territorio – sottolinea Minò – vanno in questa direzione: far comprendere le opportunità di sviluppo e crescita legate alla possibilità di vedersi finanziati non solo nuovi progetti ed idee, ma anche quelle di rinnovare e qualificare strumenti e spazi a disposizione".

Alla firma delle convenzioni, avvenuta nel Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Cittadella Regionale, erano presenti il consigliere regionale delegato all'agricoltura, Mauro D'acri, il Dirigente Generale Giacomo Giovinazzo ed il Dirigente del Settore 5, Cosimo Carmelo Caridi.

Dal progetto di pescaturismo di Nicola Tolone di Crotone; agli interventi di ristrutturazione ed isolamento della stiva dell’imbarcazione della società cooperativa Pescatori di Cariati fino agli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica che saranno messi a punto dall’Acquarium group srl di Corigliano Rossano.

Sono quattro, in particolare gli interventi approvati per il che riguardano interventi per il Flag i Borghi marinari dello Jonio, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; interventi di ittiturismo e pescaturismo; la realizzazione ed il potenziamento della ristorazione a km0 e del turismo legato alla pesca; la lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici del territorio.