Violenza di genere. Sottoscritta intesa tra Pari opportunità e Centro di solidarietà

Il Centro Calabrese di Solidarietà rappresentato da Iosolina Mantelli ha sottoscritto un’intesa con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone presieduta da Maria Ruggiero finalizzato alla reciproca collaborazione per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere.

Sarà intrapresa così una lunga esperienza in tema di promozione di azioni di contrasto ai fenomeni di violenza iniziata già con le tante azioni messe in campo in un’ottica di condivisione di esperienze.

In particolare il Centro si è impegnato a supportare le iniziative di prevenzione promosse dalla Commissione in ambito scolastico sul territorio cittadino e provinciale. Allo stesso modo promuovere azioni di partenariato e compartecipazione per la stesura di progetti finalizzati al contrasto della violenza di genere.

Particolarmente innovativa per il territorio crotonese la promozione sul territorio, da parte della Commissione Pari Opportunità, delle attività del Servizio Sem-Sportello Uomini Maltrattanti.