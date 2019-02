Elezioni provinciali, il sindaco Mundo si complimenta con Roberta Romanelli

“Il risultato conseguito da Roberta Romanelli, Assessore Comunale di Trebisacce, nelle recenti elezioni provinciali, può ritenersi più che soddisfacente, non solo per l’entità del risultato raggiunto, ma perché di fatto ha confermato che se il territorio si presenta unito, anche dal punto di vista elettorale, si possono raggiungere importanti risultati”.

Questo è il commento del sindaco di Trebisacce, Franco Mundo in base a seguito delle ultime elezioni per il Consiglio della Provincia di Cosenza.

“Certo rimane l’amarezza di non aver ottenuto un seggio per l’Alto Ionio. Un ulteriore piccolo sforzo da parte dei consiglieri dei Comuni più grandi, avrebbe consentito alla lista “Insieme per la Provincia” –precisa il primo cittadino - di ottenere un altro seggio e collocare in posizione utile l’Assessore Romanelli per essere eletta. Bastava solo il voto di quattro consiglieri in più! Purtroppo in politica, come in altri campi, non servono i ‘se’ e i ‘ma’, occorre concretezza e realismo. Da quando sono state istituite le province con il nuovo sistema elettorale, è la prima volta che un candidato dell’Alto Jonio supera i 2000 voti e questo conferma quanto l’Assessore Romanelli sia stata capace di coagulare intorno alla propria proposta tanti Comuni, non solo piccoli, ma con una popolazione fino a 3000 abitanti”.

Roberta Romanelli, giovane candidata, espressione di vero rinnovamento, è stata votata complessivamente da 50 consiglieri, più del 30% del corpo elettorale dell’Alto Ionio, costituito però da piccoli comuni in larga parte. Basta questo dato per comprendere che con un piccolo sforzo in più sarebbe potuta essere eletta.

“Certo, - avanza la nota - incomprensibilmente, rimane ancora la disponibilità dei Comuni a soddisfare le ‘incursioni’ dei candidati provenienti dal di fuori del nostro territorio, dove però non viene consentito accesso ai candidati dei territori esterni, peraltro favoriti da una legge che privilegia i consiglieri dei comuni più grandi, come si è verificato, nella recente consultazione. In tal senso, è stata senza ombra di dubbio una lotta impari. Pertanto voglio esprimere un ringraziamento all’Assessore Romanelli e a tutti coloro che l’hanno sostenuta e, nel contempo, un appello ai colleghi sindaci e consiglieri di evitare in futuro dispersione di voti e divisioni, perché così facendo si indebolisce il territorio e si rafforzano i predoni politici delle città e centri più grandi”.