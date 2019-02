Gdf: visita del comandante interregionale al comando regionale Calabria

Il Comandante Interregionale dell’Italia Sud -Occidentale della Guardia di Finanza - Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez, nelle giornate di ieri e oggi si è recato al Comando Regionale Calabria ed al Comando Provinciale di Catanzaro.

L’Autorità, accolta dal Generale. D. Fabio Contini, Comandante Regionale Calabria, dal Generale. B. Davide Rametta, Comandante Provinciale di Catanzaro e dal Comandante del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha incontrato, presso le caserme dei Reparti del Corpo di Catanzaro, una rappresentanza di militari, di delegati del CO.BA.R. nonché alcuni soci dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo di Catanzaro e Lamezia Terme.

Nel corso degli incontri , il Generale Lopez ha rivolto un indirizzo di saluto a tutto il personale presente ed ha espresso parole di apprezzamento per l’incessante impegno, la professionalità e l’altissimo senso del dovere con cui, ogni giorno, donne e uomini ella Guardia di Finanza si adoperano per la tutela della legalità in Calabria ed il contrasto ad ogni forma di sleale concorrenza nei confronti di quegli operatori calabresi corretti e rispettosi delle norme.

Successivamente, il Comandante Interregionale si è intrattenuto con le Autorità del capoluogo calabrese, prima di recarsi , in conclusione della visita, presso la caserma della 1a Compagnia di Gioia Tauro, di stanza nell’omonima area portuale sita nel Comune di San Ferdinando (RC) , dove è stato accolto dal Comandante del Gruppo alla sede, Ten. Col. Giampiero Carrieri. A conclusione, l’alto Ufficiale, ha fatto rientro alla sede di Palermo.