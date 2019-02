Fiamme nel depuratore di Vallefiorita, bruciati vecchi filtri in gomma

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato, nella giornata di oggi, l'area del depuratore situato nel comune di Vallefiorita. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede di Catanzaro, con il supporto di una autobotte, che sono state impegnate per diverse ore.

Le fiamme, che hanno interessato inizialmente un canneto in prossimità dell'impianto, alimentate dal vento si sono propagate all'interno del piazzale della struttura coinvolgendo alcune cataste di filtri in gomma corrugata adoperati per il filtraggio delle acque.

Il materiale era stato dismesso perché vetusto ed era stato accantonato in attesa di essere smaltito. Su richiesta dei vigili del fuoco sono intervenuti sul posto anche il sindaco di Vallefiorita, i carabinieri della locale Stazione e alcuni operai comunali che, con un mezzo meccanico, hanno collaborato per domare le fiamme.