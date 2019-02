Controlli della Polizia stradale: “Truck and bus”, 181 sanzioni in Calabria

Il Network Europeo delle Polizie Stradali “Tispol” ha programmato nel mese di febbraio l’effettuazione della campagna Europea congiunta denominata “Truck and Bus”.

Tispol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata nel 1996, sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale oggi aderiscono i 28 Paesi membri dell’Unione nonché la Svizzera, la Norvegia e la Serbia (quest’ultima con status di osservatore). L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, che da Ottobre 2016 ha la Presidenza del gruppo.

L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali Europee con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al piano d’azione europeo 2011-2020. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale ed attuando campagne tematiche in tutto il continente.

L’obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal gruppo operativo Tispol.

Nell’ambito di questa campagna europea ed in contemporanea in tutti gli Stati membri dell’UE, dal 18 al 24 febbraio 2019 sono stati effettuati specifici servizi volti all’intensificazione dei controlli dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera.

La Polizia Stradale ha predisposto sull’intero territorio nazionale, per tutto il periodo in questione e sulle 24 ore, l’effettuazione di mirati controlli ai mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e degli autobus circolanti in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale,

Nel periodo in esame, coordinati dal Compartimento Polizia Stradale “Calabria”, sul territorio regionale, gli Agenti della Polstrada hanno proceduto alla verifica dello stato psico-fisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria: sono stati controllati 446 autocarri, di cui 30 immatricolati all’estero, e 36 autobus, elevando 181 sanzioni per violazioni del Codice della Strada (CDS).

In particolare, per 12 veicoli si è reso necessario il fermo amministrativo, ma quello che preoccupa di più sono le 36 sanzioni elevate per la violazione dei limiti di velocità, in media ogni dodici autocarri ve n’era uno che superava i limiti imposti dal CDS.

Anche nel settore merci pericolose (autocisterne di gas o carburanti) le sanzioni elevate sono state numerose (nove verbali), considerando la pericolosità di tali trasporti.

Con il programma di attività TISPOL e i risultati della campagna appena conclusasi, si rafforza l’azione combinata a livello europeo, con la preminente finalità di sviluppare la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti i conducenti e utenti della strada che nello stesso momento tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea operano con medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune.