Piano di pulizie straordinarie Akrea con un mese di anticipo dalla consegna

Prosegue l’azione del Piano di pulizie straordinarie operato da Akrea a Crotone. Ben dodici delle sedici aree complessive in cui è stato suddiviso il perimetro urbano sono state ripulite da sterpaglia spazzate e lavate a dovere.

Gli interventi del gestore che lavora per conto dell'amministrazione comunale, avviati il 27 dicembre scorso, hanno migliorato notevolmente il livello di igiene e decoro dei quartieri, specialmente di quelli più periferici dove si registrano da sempre le maggiori criticità.

Anche il “canalone” di Poggio Pudano è stato svuotato di ogni genere di rifiuti che ostruivano lo scorrere dell’acqua piovana. Sono stati coperti i due terzi della superficie urbana, comprese le frazioni di Papanice e le contrade di Apriglianello e Brasimato.

In questi giorni, con circa un mese di anticipo sui tempi previsti, le squadre di Akrea stanno operando nell’area 13: località S. Giorgio – Papaniciaro – Via Meucci. Dalla prossima settimana si incomincerà a lavorare su tutta l’area di Farina con tre diversi interventi: da via Giappone a via Ucraina da via Giappone a via S. Marino e da via S. Marino a Piazza Montessori.