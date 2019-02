Scuola: 400mila euro per l’adeguamento in provincia di Vibo

“Adeguare gli impianti adibiti all’istruzione alla vigente normativa sulla sicurezza, non solo tutela le persone, ma ha in sé l’imprescindibile valenza formativa, quanto al senso civico e, ancor prima, alla legalità. Ed è evidente che provvedimenti in tal senso, siano già in corso e che, pertanto, i contributi destinati allo scopo, siano stati erogati (si tenga conto degli Istituti di viario ordine dei seguenti Comuni della Provincia di Vibo Valentia: Cessaniti, Soriano Calabro, Filadelfia, Pizzo, Tropea, Zambrone, San Costantino Calabro, Sant’Onofrio, 50.000 € a scuola per un totale di 400mila euro), a sostegno di una realtà per la quale impegno morale e professionale, capacità d’iniziativa, dedizione pertinente ed autorevole, per ovvietà lapalissiana, non sono risultati sufficienti”. – Lo scrive in una nota stampa Antonio Piserà, Coordinatore Provinciale Lega Salvini Premier di Vibo Valentia -

“Risulta, pertanto, almeno grottesca e pleonastica, invece che astuta, - scrive Piserà - la scelta di decontestualizzare un intervento politico, privandolo dello spessore indiscutibile della verità, con l’intento subdolo quanto inutile di gravare irrimediabilmente sull’opinione di un tessuto sociale già storicamente provato, col solo obiettivo di insinuare il solito triviale concetto di discriminazione: se il Paese avesse gradito analoghe inclinazioni, lo avrebbe espresso liberamente a tempo debito...

È prova di oggettiva concretezza, dunque, da parte del Governo e dei Ministeri competenti, la scelta di percorrere la strada maestra della sicurezza, fornendo segnali determinanti: le recenti riforme, carenti ed inefficaci, frutto di politiche mediocri e non orientate allo sviluppo umano, civile e culturale, non avevano fatto che acuire criticità ed emergenza e a questo era necessario, opportuno e doveroso rispondere”.

“I nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni, nella persona dell’On. Furgiuele, che, in qualità di membro della Commissione Parlamentare “Istruzione, ricerca e cultura” è in continua e costante avanguardia quanto a volgere la propria attenzione sensibile ed operativa alle complesse e disagevoli difficoltà in cui versa la Scuola Calabrese, per quanto ottenuto”.