Cirò, approvata la realizzazione dei sottopassi di Marinella e zona 191

Su indicazione di Ferrovie Dello Stato e Regione Calabria è stato approvato nei giorni scorsi con un finanziamento di 8 milioni e 600 mila euro il progetto per la realizzazione dell’infrastruttura di due sottopassi, uno in località Marinella e uno in zona 191, realizzato dall’Amministrazione Comunale.

Il sindaco di Cirò Francesco Paletta esprimendo “soddisfazione per questo nuovo ed importante progetto che, insieme alla rotonda già realizzata sempre in ed a servizio di località Marinella, sul tratto costiero di Cirò, contribuirà anch’esso – precisa il Primo Cittadino – all’accessibilità migliore della zona ed al rafforzamento della Città del Vino e del Calendario come destinazione di turismi diversi e 365 giorni l’anno”.

Le due opere saranno finanziate per il 50% da Ferrovie Dello Stato e per il 50% dalla Regione Calabria. Verranno eliminati i passaggi a livello e saranno realizzati due sottopassaggi: 5 milioni e 700 mila euro saranno investiti per quello in zona 191, 2 milioni e 900 mila euro, invece, per l’altro, in località Marinella.