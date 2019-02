Arpacal, completata indagine per valutare presenza di rifiuti interrati

E’ stata completata nei giorni scorsi dai tecnici dell’Arpacal una campagna di indagini finalizzata alla valutazione della presenza di rifiuti interrati nelle porzioni di terreno di pertinenza della discarica dismessa nel comune di Gasperina, in provincia di Catanzaro, sita in località Benevento a poco più di 2 km dal centro abitato del paese.

L’indagine, insieme a quelle svolte su altri comuni della Calabria (Corigliano Rossano, Marano Marchesato, San Pietro in Guarano, San Luca, Bisignano, Crosia, Acri, Verbicaro, Spezzano Piccolo, Paola, Mangone) sarà consegnata nei prossimi giorni, al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria dall’Arpacal che l’ha realizzato in esecuzione della convenzione siglata, appunto, per l’aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche.

L’indagine è stata svolta con l’ausilio di un elettrotomografo che consente, tramite l’utilizzo e la misurazione di alcuni parametri fisici dei materiali sottoposti ad esame (nel caso specifico differenze di potenziale e correnti indotte nei terreni), appunto, la loro caratterizzazione, definendo, con un buon livello di dettaglio, la profondità del corpo rifiuti e l’eventuale presenza di percolato in esso.

Il Gruppo di lavoro dell’Arpacal, istituito a seguito della convenzione n. 689/17 con la Regione Calabria, è diretto da Clemente Migliorino; il RUP è Giuseppe Folino, mentre il Coordinatore del Gruppo di lavoro per la Geofisica Applicata, è Luigi Dattola.