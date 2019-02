Porto Gioia Tauro: il ministro Toninelli: “Mct sarà messa in mora”

Danilo Toninelli

Messa in mora per Mct, l'azienda che gestisce il terminal container del porto di Gioia Tauro. È quanto fa sapere Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture, che ha incontrato i lavoratori dell’azienda nella sede dell’autorità portuale.

La decisione è stata assunta a seguito del mancato rispetto degli impegni assunti in un incontro in prefettura e al Ministero. Mct, infatti, ha annunciato 540 esuberi in aggiunta al licenziamento di altri lavoratori poi reintegrati dalla magistratura.

Toninelli per scongiurare i licenziamenti aveva paventato la possibile revoca della concessione al gestore del terminal. Nel frattempo il ministro assicura che la lettera con la messa in mora è quasi pronta e che preferisce salvaguardare posti di lavoro.

Toninelli ha quindi accennato alla volontà di un accorso, ma dato che questo non si è verificato il ministro si è detto costretto a “far rispettare quanto sta scritto nella concessione”. Dal momento che esiste un contratto e che la “concessione è data per rispettare questi obblighi”.

Da qui la decisione della messa in mora “dove sta scritto semplicemente che devono essere rispettati questi obblighi e questi obiettivi, in alternativa ci sarà solo la decadenza. Speriamo - ha poi detto - che non si debba arrivare alla decadenza”.

(ultimo aggiornamento 10:50)