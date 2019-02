È accusato di essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti acolemici. Per questo motivo un 43enne di Crotone è stato denunciato.

È successo durante un controllo da parte dei carabinieri del Nor. L’uomo era addirittura alla guida di un’autovettura senza la patente, perché sospesagli, e in evidente stato di alterazione psicofisica: fermato si è rifiutato appunto fare il test per controllare il tasso alcolemico.