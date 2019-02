Erano nascoste in una busta di plastica di colore bianco in un terreno in via Cimitero a Cutro. Così, durante un servizio di controllo contro lo smaltimento illecito di rifiuti, i carabinieri hanno trovato 12 confezioni di marijuana per un peso complessivo di due chilogrammi. Sono in corso i dovuti accertamenti per risalire ai proprietari.