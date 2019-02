Sequestrata costruzione abusiva nel Parco nazionale della Sila

I militari della forestale del Parco di Lorica e Cotronei con gli agenti del distaccamento di San Giovanni in Fiore della Polizia provinciale di Cosenza, hanno sequestrato un manufatto in cemento realizzato abusivamente in località “Frassineto” a San Giovanni in Fiore.

La struttura era stata costruita in una zona vincolata, senza le dovute autorizzazioni e in violazione alla normativa, in quanto realizzata in assenza di titoli abilitativi sia di natura edilizia che di natura paesaggistico-ambientale e senza il parere dell’Ente Parco della Sila in cui ricade. Sequestrato il manufatto, i militari hanno denunciato il proprietario, un uomo di San Giovanni in Fiore.