Ancora Daspo, quattro provvedimenti dopo le gare di Cittanova e Roccella

Ancora disordini all’interno degli stadi comunali di Cittanova e di Roccella Jonica che hanno fatto scattare un provvedimento di Daspo per la durata di due anni, nei confronti del 50enne F.F., addetto allo stadio Morreale-Proto di Cittanova, che durante l’incontro del 23 dicembre scorso disputato tra la Asd Calcio Cittanovese e la Asd Troina Calcio, valevole per il campionato di “Serie D girone I” ha aggredito un giocatore.

Per lui è stato prescritto l’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Cittanova mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo delle manifestazioni sportive in cui sia impegnata la “Asd Calcio Cittanovese”.