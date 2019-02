Abate (M5S): “domani la visita istituzionale di Toninelli a Corigliano”

La senatrice Rosa Silvana Abate comunica che domani "prima di pranzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà a Corigliano Calabro. Dopo un incontro con il Prefetto di Cosenza Paola Galeone, Contrammiraglio Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Calabria, Pietro Di Giovanni, Comandante della Capitaneria di Corigliano Calabro ci saranno una serie di incontri per fare un punto di situazione sul porto di Corigliano Calabro, con l’ingegnere Gianluca Ievolella, Provveditore Interregionale per la Sicilia e la Calabria, per un punto sulle principali opere infrastrutturali e di collegamento della Regione Calabria di competenza del Provveditorato".

"A seguire incontrerà la delegazione Anas per un punto sulle principali opere avviate da Anas in Calabria, appuntamento anche con l’ingegnere Sergio Stassi, Direttore Infrastrutture Rfi per la Calabria per un punto sulle principali opere avviate da Rfi in Calabria. Ma non sono. Toninelli incontrerà anche i sindaci della Calabria jonica, una delegazione dei pescatori del porto di Corigliano e dei Meet-up. Abbiamo voluto l’incontro con Toninelli per fare il punto, soprattutto, sulla situazione di isolamento in cui versa tutta la fascia jonica e, in particolare, l’area cosentina".