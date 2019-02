Visita di Toninelli a Corigliano: Basta Vittime: “obbligatorio un sopralluogo sulla SS 106”

“Il Ministro alle Infrastrutture sarà in visita a Corigliano Rossano ed a lui rivolgiamo un cordiale ed amichevole benvenuto nella terza città della Calabria”.

Lo annuncia l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” che sottolinea però di “non essere stata informata per tempo dai parlamentari ed invitata ad incontrare il nostro Ministro Danilo Toninelli”.

“Ci auguriamo, - annunciano i componenti - altresì, che domani il Ministro Toninelli confermi le scelte già espresse sull’ammodernamento del Megalotto 3 della S.S.106 e, magari, ci dia finalmente un crono programma ed una data precisa rispetto all’inizio dei lavori per la realizzazione di un’opera che il territorio attende con ansia ed impazienza”.

“Inoltre, - avanza la nota - confidiamo nella possibilità che i parlamentari domani possano far percorrere la strada Statale 106 al Ministro alle Infrastrutture il tratto di strada Statale 106 compreso tra Sibari e Crotone dove solo negli ultimi 5 anni abbiamo avuto 57 vittime (di cui 17 nel solo comune di Corigliano Rossano), in modo da convincerlo della necessità di investire per la continuazione dell’ammodernamento della S.S.106 da Sibari a Sud.”

“È, infatti, importante e fondamentale che il Ministro Toninelli comprenda l’assurdità di continuare ad investire i 771,72 milioni di euro stanziati dal Governo Renzi – Gentiloni nella tratta Sibari – Crotone per realizzare un intervento che avrà il merito di realizzare inutili e deleterie varianti e piccoli insignificanti allargamenti e riparazioni del tratto stradale esistente che non solo non risolveranno alcun problema ma saranno solo necessari ed amplificarlo” – è il pensiero di Basta Vittime.

“Bisogna fermare – insistono - questo sperpero di denaro pubblico e ripensare le finalità di questo finanziamento per utilizzarlo al fine di continuare l’ammodernamento della S.S.106 da Sibari fino a Crotone: meglio un intervento su circa 20 chilometri di strada Statale 106 che risolvere definitivamente ogni problema piuttosto che un intervento che, invece, viene distribuito su tutta la tratta da Sibari a Crotone ma che nel concreto non risolve proprio nulla ma, anzi, creerà solo danni e peggioramenti”.

“Per porre fine agli innumerevoli incidenti occorre la realizzazione di un tracciato ex-novo in collina che preveda l’ammodernamento a 4 corsie della S.S.106”. L’Associazione, - closa - è pronta e si dichiara disponibile ad ogni confronto pubblico o privato con tutte le forze politiche – M5S compreso – che intendono affrontare e risolvere seriamente i problemi della S.S.106 in Calabria nell’esclusivo interesse della collettività.”