Incontro delle aziende agroalimentari meridionali con i buyers internazionali

Saranno 84 imprese dell’agroalimentare, di cui circa la metà calabresi, ad incontrare domani e dopodomani a Reggio Calabria 25 buyer provenienti da Bulgaria, Azerbaijan, Regno Unito, Ungheria, Slovenia, Russia, Albania, Lettonia.

L’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, nell’ambito del Piano Export Sud II organizza, in collaborazione con la Regione Calabria e la Camera di commercio di Reggio Calabria, una due-giorni di incoming di operatori internazionali riservato alle aziende agroalimentari di Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, con l’obiettivo di far conoscere e promuovere le peculiarità delle produzioni regionali e dare riconoscibilità all’Italian life style e alla dieta Mediterranea.

Gli incontri bilaterali, tra aziende con sede operativa in una delle regioni coinvolte e i buyer internazionali, si svolgeranno martedì 26 e mercoledì 27 febbraio alle 9 presso l’E’Hotel, Via Giunchi 6 a Reggio Calabria.

Le categorie merceologiche di interesse sono: vino, lattiero-caseario, olio, conserve vegetali, pasta, caffè, prodotti da forno, salumi e conserve animali.