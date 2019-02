Spaccio durante la movida. Sorpreso a vendere coca, arrestati pusher e fornitore

Un altro singificativo seppur piccolo colpo allo spaccio di droga durante la movida cosentina quello messo a segno dagli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano, che ieri sera hanno arrestato due persone, un 40enne del posto sorpreso in flagranza a spacciare della cocaina ed un noto pregiudicato.

Durante i controlli serali i poliziotti hanno infatti beccato il primo uomo a cedere per strada delle dosi, dopo essere uscito dall’abitazione del pregiudicato e così hanno eseguito una approfondita perquisizione domiciliare in casa di quest’ultimo, dove vi hanno ritrovato diverse centinaia di euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione adagiato su un ripiano dove erano ancora evidenti delle tracce dello stupefacente, del quale probabilmente era riuscito a disfarsi.

Sia il 40enne che il pregiudicato sono finiti in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio e messi ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.