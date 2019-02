Ai domiciliari rubava corrente elettrica, portato in carcere

È stato un grosso frigorifero dell’Algida, la nota marca di gelati, ad insospettire i carabinieri della Stazione di Casali del Manco, che entrati in casa di un 32enne del posto, per un controllo di routine alle persone sottoposte ai domiciliari (l’uomo era stato denunciato tre giorni fa per furto di energia), hanno scoperto che l’elettrodomestico, collocato nel garage, era allacciato con un vero e proprio bypass e tramite un filo direttamente alla centralina dell’Enel subito fuori le mura dell’abitazione, ovviamente senza passare da un contatore.

Il personale dell’Enel intervenuto sul posto e che ha tra l’altro rimosso le manomissioni, ha quantificato un danno all’azienda di 3.600 euro solo negli ultimi cinque anni. Da qui ne è scattata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Cosenza per il reato di furto continuato.

La scorsa sera i Carabinieri, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza hanno così eseguito un ordine carcerazione a carico del 32enne accompagnandolo nella casa circondariale “Sergio Cosmai” del capoluogo.