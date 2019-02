Ospedale di Polistena. Riapre ambulatorio ginecologia, Galimi (Pd): grazie anche ai medici

“La riapertura dell’ambulatorio di ginecologia ed ostetricia presso l’ospedale di Polistena, rappresenta un valido servizio per tutta l’utenza della piana”.

Così Michele Galimi, dirigente regionale del Partito Democratico. La notizia ha suscitato anche la soddisfazione di tante donne, continua Galimi, "dopo l’interruzione di questo importante servizio, che durava da oltre due anni. L’arrivo di nuovi medici presso il reparto, ha consentito al referente, dottor Sergio Corica, di rispondere prontamente, ad una chiara esigenza di moltissimi utenti".

“Nei prossimi giorni, afferma ancora il dirigente dei democratici, avremo un incontro con il responsabile provinciale dell’Asp, Pasquale Mesiti, per far partire presso il PO polistenese, anche l’ambulatorio per l’ecografia ostetrico ginecologica. Tutto questo si è potuto raggiungere, grazie alla infinita disponibilità di tutti i medici e del personale del reparto. Un altro tassello, conclude Galimi, è stato collocato, per offrire sempre servizi adeguati alle esigenze e bisogni della nostra gente”.