Trasportatore perde carico, la Provincia rimette in sesto la strada

Fragilità idrogeologica del territorio, rischio isolamento per le comunità più interne sono le maggiori preoccupazioni del Presidente della Provincia di Crotone, e l'Ente sta cercando di garantire sicurezza ai cittadini con interventi che sono dedicati alle emergenze, ma che dovranno anche far parte di un programma di sviluppo della viabilità provinciale.

Questa mattina un trasportatore ha perso il proprio carico lungo la provinciale che collega contrada Carbonara a Capocolonna, determinando quindi l’impraticabilità della strada, a causa del manto stradale. I tecnici della Provincia sono intervenuti per ripristinare la viabilità sul tratto stradale.

“Con diligenza, professionalità e senso di responsabilità “Nel ringraziare i tecnici – ha dichiarato il Presidente della provincia Ugo Pugliese - non posso però esimermi dal richiamare tutti, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, ad un maggiore senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti del bene comune. Non è più il tempo – prosegue Pugliese - di voltarsi dall'altra parte, è il momento di essere tutti autori e fautori del futuro della nostra comunità, solo così potremo creare le condizioni per uno sviluppo che deve essere innanzitutto culturale e civico.

“Nonostante le difficoltà economiche, nonostante l'isolamento al quale qualcuno voleva e vorrebbe ancora condannarci, abbiamo le risorse umane per ribaltare questo destino scritto da chi non vive e non ama questo territorio, siamo capaci di affrontare questa sfida, siamo in grado di vincere questa sfida ma solo iniziamo a crederci ed a lavorare insieme”.