Controlli al Cerasolo, 4 denunce per allaccio abusivo alla rete elettrica

Diversi allacci abusivi alla rete elettrica trovati nel complesso Cerasolo di Lamezia Terme e quattro denunce. È il bilancio delle attività di controllo effettuate da carabinieri, agenti della Polizia, finanzieri di Lamezia, con la collaborazione delle unità cinofile e supportati da personale dell’Enel.

La scorsa settimana le attività interforze hanno visto 90 uomini impegnati a controllare 50 appartamenti sottoposti a controllo, oltre a decine di scantinati, garage e spazi comuni, in un’area, purtroppo caratterizzata da fenomeni di illegalità ed incuria. Durante l’attività sono stati riscontrati diversi allacci abusivi alla rete elettrica per i quali sono stati denunciati in stato di libertà quattro persone.