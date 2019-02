Cade albero a Castrovillari, ferito un uomo

Il maltempo ha provocato un ferito nel cosentino. È successo a Castrovillari dove il ramo di un cipresso, a causa del forte vento, si è spezzato e ha colpito alla testa un uomo che stava passando in viale lavoro.

L’uomo è stato quindi soccorso e accompagnato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Al momento sembra solo un po’ stordita, e si trova al Pronto soccorso dell’Ospedale di Castrovillari.

Il Sindaco, Domenico Lo Polito, che ha attivato il COC e le unità che vi operano con gli uomini della Polizia Municipale in giro per le opportune verifiche sul Territorio, si è immediatamente informato sulle condizioni di salute dell’uomo, recandosi al locale nosocomio con l'assessore Dario D'Atri ed il consigliere Giuseppe Oliva e dopo aver parlato con il medico gli è stato comunicato l'esito favorevole della Tac. Il luogo dove è avvenuto il fatto è stato già messo in sicurezza con abbattimento del residuo dell'albero e di un altro pericolante e dei rami di altri alberi. Il personale di Calabra maceri ha immediatamente ripulito la sede stradale.

In allerta anche strutture e servizi del Comune, con Vigili del Fuoco e Associazioni dedicate, per gli opportuni sopralluoghi che sono in corso. Il Comune ha inoltre disposto l’abbattimento di un cartellone pubblicitario in via Bovè e sono in corso interventi sul tribunale che ha subito danni in una stanza e stanno operando per il ripristino gli operai della cooperativa fiordaliso.

È inoltre scattata anche la richiesta di massima attenzione per chi si trova sulla strada o sta camminando a piedi. E le criticità meteo, rilanciate dalla Protezione Civile, anche per questo Territorio impongono precauzioni.

(ultimo aggiornamento 17:07)